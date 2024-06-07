الرابعة في المطارات.. النائب العام يفتتح نيابة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الجمعة، مكتب النيابة العامة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بحضور رئيس نيابة المنطقة الشيخ فهد بن عبدالعزيز الماجد.

وتهدف هذه النيابة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة القضايا، والتحقق من تمتع المتهمين بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضايا وفق النظام.

وترتبط هذه النيابات مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة، وتضم كادراً من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تطبيق الحقوق والضمانات المقررة نظاماً.

من جهة أخرى، تجول النائب العام في المطار وأشاد بالتطور الذي تشهده منظومة النقل في المملكة لا سيما النقل الجوي، وما تقوم به هيئة الطيران المدني من جهود ملموسة، وتعاون مؤسسي مع كافة القطاعات، وتسخير كافة الإمكانات والكوادر البشرية؛ للرفع من كفاءة المطارات، وتحسين جودة العمل الإجرائي فيها، للوصول لمستهدفات رؤية السعودية (2030) في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين من الحجاج والمعتمرين.

وكان النائب العام قد افتتح بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ مكتب النيابة العامة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتعمل هذه النيابة على مدار الساعة؛ لضمان تمتّع المسافرين بحقوقهم والضمانات المقررة لهم، ويعمل بها كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم ممن تمّ تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويتمّ العمل بها وفق أفضل الممارسات المهنية العدلية للوصول للعدالة الناجزة.

يذكر أنّ مجلس النيابة العامة يواصل مسيرة تطوير البيئة المكانية والإجرائية للأعمال القضائية التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام.

وتعتبر نيابة مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثالث نيابة يتمّ افتتاحها في هذا الصدد؛ حيث سبقها افتتاح النيابة العامة بمطار تبوك والنيابة العامة بمطار جدة.