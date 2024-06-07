الأخصائية الاجتماعية المرافقة للتوأم الفلبيني “أكيزا وعائشة” تروي لـ”الوئام” تجربتها الإنسانية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

7 يونيو 2024

الأخصائية الاجتماعية المرافقة للتوأم الفلبيني “أكيزا وعائشة” تروي لـ”الوئام” تجربتها الإنسانية

محليات
الأخصائية الاجتماعية المرافقة للتوأم الفلبيني “أكيزا وعائشة” تروي لـ”الوئام” تجربتها الإنسانية

جمال المرشدي – الرياض

نجح مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، التابع لوزارة الحرس الوطني، في إنجاز طبي جديد بإتمام عملية فصل التوأم الفلبيني “أكيزا وعائشة” بنجاح.

الأخصائية الاجتماعية المرافقة للعائلة، درة السعدون، شاركت تجربتها الإنسانية مع العائلة خلال هذه الفترة المصيرية، مؤكدة أن العمل الجراحي الذي شارك فيه 23 طبيبًا تم بنجاح وفي وقت قياسي.

في تصريحاتها لـ”الوئام”، وصفت السعدون مشاهد التكاتف والدعم الأسري، حيث كانت الأم تحتضن قوتها وترفض الانهيار، بينما غلبت العاطفة على الجدة التي كانت تعيش في حالة من التوتر والقلق الشديدين منذ اليوم السابق للعملية.

تابعت الإخصائية الاجتماعية المرافقة لعائلة التوأم الفلبيني، أنه بمجرد الانتهاء من العملية، تبدلت مشاعر القلق والتوتر عند الأم والجدة إلى الفرح المختلط بالدموع بمجرد رؤية الطفلتين بعد الفصل.

تشير السعدون إلى أنها ومنذ وصول الأسرة إلى مدينة الرياض، لم تعاملهم كمجرد أهالي مرضى، بل كأنهم جزء من عائلتها، حيث وقفت إلى جانبهم في كل لحظة، مرتبطةً برحلتهم العلاجية ومشاركةً إياهم المشاعر.

ولفتت الإخصاصية خلال حديثها إلى مشاركة عائلتها الاهتمام بحالة التوأم “أكيزا وعائشة” وسؤالهم بشكل دوري ومستمر على تطورات حالتهم الصحية.

تتعدى العلاقة التي بنتها الإخصائية درة السعدون مع العائلة الفلبينية حدود الوقت والمسافة، حيث أعربت عن تعهدها بالبقاء على تواصل مع عائلة “أكيزا وعائشة” حتى بعد عودتهم إلى وطنهم، مؤكدة على قوة الروابط الإنسانية التي تولدت من خلال هذه التجربة الاستثنائية.

تابعنا: