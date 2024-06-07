الأخصائية الاجتماعية المرافقة للتوأم الفلبيني “أكيزا وعائشة” تروي لـ”الوئام” تجربتها الإنسانية

جمال المرشدي – الرياض

نجح مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، التابع لوزارة الحرس الوطني، في إنجاز طبي جديد بإتمام عملية فصل التوأم الفلبيني “أكيزا وعائشة” بنجاح.

الأخصائية الاجتماعية المرافقة للعائلة، درة السعدون، شاركت تجربتها الإنسانية مع العائلة خلال هذه الفترة المصيرية، مؤكدة أن العمل الجراحي الذي شارك فيه 23 طبيبًا تم بنجاح وفي وقت قياسي.

في تصريحاتها لـ”الوئام”، وصفت السعدون مشاهد التكاتف والدعم الأسري، حيث كانت الأم تحتضن قوتها وترفض الانهيار، بينما غلبت العاطفة على الجدة التي كانت تعيش في حالة من التوتر والقلق الشديدين منذ اليوم السابق للعملية.

تابعت الإخصائية الاجتماعية المرافقة لعائلة التوأم الفلبيني، أنه بمجرد الانتهاء من العملية، تبدلت مشاعر القلق والتوتر عند الأم والجدة إلى الفرح المختلط بالدموع بمجرد رؤية الطفلتين بعد الفصل.

تشير السعدون إلى أنها ومنذ وصول الأسرة إلى مدينة الرياض، لم تعاملهم كمجرد أهالي مرضى، بل كأنهم جزء من عائلتها، حيث وقفت إلى جانبهم في كل لحظة، مرتبطةً برحلتهم العلاجية ومشاركةً إياهم المشاعر.

ولفتت الإخصاصية خلال حديثها إلى مشاركة عائلتها الاهتمام بحالة التوأم “أكيزا وعائشة” وسؤالهم بشكل دوري ومستمر على تطورات حالتهم الصحية.

تتعدى العلاقة التي بنتها الإخصائية درة السعدون مع العائلة الفلبينية حدود الوقت والمسافة، حيث أعربت عن تعهدها بالبقاء على تواصل مع عائلة “أكيزا وعائشة” حتى بعد عودتهم إلى وطنهم، مؤكدة على قوة الروابط الإنسانية التي تولدت من خلال هذه التجربة الاستثنائية.