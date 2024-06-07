الاتحاد يُعلن تمديد إعارة حامد الغامدي لمدة موسم

أعلن نادي الاتحاد، عن تمديد إعارة اللاعب حامد الغامدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وانضم الغامدي لصفوف نادي الاتحاد، في موسم الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادمًا من الاتفاق.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة “أكس” بأنه تم تمديد إعارة حامد الغامدي لموسم إضافي.

وكان نادي الاتحاد أعلن عن بند شراء الثنائي أحمد الغامدي وسعد آل موسى من نادي الاتفاق، وذلك في الأيام القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.