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7 يونيو 2024

الإجهاد الحراري وضربة الشمس أيهما أكثر خطورة؟.. الأعراض وطرق مساعدة المصاب

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الإجهاد الحراري وضربة الشمس أيهما أكثر خطورة؟.. الأعراض وطرق مساعدة المصاب

يحدث الإجهاد الحراري عندما تزداد حرارة الجسم بصورة بالغة بسبب الطقس الحار.

وبحسب وزارة الصحة، يشعر المصاب بالتعب والضعف، والدُّوَار، والصداع، أو زيادة وسرعة في ضربات القلب، وقد يحدث له الجفاف.

أعراض الإجهاد الحراري

تعرُّق كثيف.
برودة وشحوب في لون الجلد.
غثيان أو قيء.
تشنج عضلات.
الشعور بالتعب أو الضعف.
دوخة أو إغماء.
الصداع.
ضعف النبض.

كيف تساعد مصاب الإجهاد الحراري؟

– اطلب المساعدة فورًا واتصل على الطوارئ 911.
– أخرج المصاب من المنطقة الحارة إلى منطقة باردة.
– شجّع المصاب على رشفات من الماء بشكل متكرر.
– رش الجسم بالماء.
– تخفيف الملابس من على جسمه.
– وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط.

ضربة الشمس

أما ضربة الشمس أكثر خطورة من الإجهاد الحراري؛ حيث يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وتحدث عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة؛ فيصبح الجسم ساخنًا جدًّا تصل حرارته إلى 40 درجة مئوية وأكثر.

ويمكن أن يحدث بعد الإجهاد الحراري، ويكون لدى المصاب ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويصبح مضطربًا ويفقد الوعي.

الأعراض:

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية وأعلى.
حرارة واحمرار ورطوبة في الجلد.
ضربات نبض قوية وسريعة.
صداع.
دوخة وغثيان.
فقدان الوعي.
رؤية أو سماع أشياء غير موجودة بالواقع (هلوسة).

الإسعافات الأولية:

الاتصال فورًا بالإسعاف.
تحريك المصاب إلى مكان بارد.
المساعدة على خفض درجة حرارة الجسم عن طريق استخدام الكمادات الباردة والماء البارد.
تجنُّب إعطاء المصاب أي سوائل للشرب.

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