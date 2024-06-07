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فريق التحرير

7 يونيو 2024

“إغاثي الملك سلمان” يقدم مساعدات للاجئين بلبنان وضحايا “زلازل سوريا” ويسلم هدية لقرغيزستان

محليات
“إغاثي الملك سلمان” يقدم مساعدات للاجئين بلبنان وضحايا “زلازل سوريا” ويسلم هدية لقرغيزستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ووزّع المركز الأسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد بواقع 12.500 أسرة.

مساعدات لمتضرري الزلزال في إدلب

كم وزّع المركز 720 سلة غذائية و720 حقيبة صحية في منطقة عفرين بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 4.325 فرداً بواقع 720 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية لمتضرري الزلزال في شمال سوريا لعام 2024م.يأتي ذلك في

إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.

هدية المملكة لجمهورية قرغيزستان

وسلّم المركز هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية قرغيزستان المتضمنة 25 طناً من التمور.

سلّم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، للنائبة الأولى لوزيرة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة جباريسا ريسبيكوفا، بحضور ممثل عن وزارة المالية، وفريق المركز، وذلك في العاصمة بشكيك.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

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