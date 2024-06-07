المغرب يفوز على زامبيا بهدفين في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب المغرب في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره زامبيا بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء الجمعة ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

واقيم اللقاء بين منتخبي المغرب وزامبيا على ستاد أكادير ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات تصفيات المونديال.

ونجح حكيم زياش في تسجيل الهدف الأول لمنتخب المغرب في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء فيما نجح إلياس بن صغير في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 67 من عمر اللقاء.

فيما أحرز إدوار شيلوفيا لاعب زامبيا هدف منتخبه الوحيد في شباك المغرب في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب المغرب مجموعته للنقطة السادسة فيما تجمد رصيد زامبيا عند 3 نقاط.

جدير بالذكر أن منتخبا المغرب وزامبيا يتواجدان في المجموعة الخامسة التي تضم كلا من منتخبات النيجر والكونغو وتنزانيا وإريتريا.