زيارة جديدة لبلينكن إلى الشرق الأوسط لدفع مقترح وقف إطلاق النار في غزة

يتوجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة.

وهذه الجولة، الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر، ستجري من الإثنين حتى الأربعاء، وستشمل إسرائيل ومصر وقطر والأردن، بحسب المصدر نفسه.

وتضغط الولايات المتّحدة من أجل إقرار مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” أعلن عنه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، ويمتدّ تنفيذه على ثلاث مراحل تفضي إلى وقف الحرب والإفراج عن الرهائن وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن “سيؤكّد على أهمية قبول حماس المقترح المطروح على الطاولة، والذي يكاد يكون مطابقاً للمقترح الذي وافقت عليه حماس الشهر الماضي”.

وأضاف أنّ الوزير الأمريكي “سيناقش كيف سيفيد اقتراح وقف إطلاق النار كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين”، مشيراً إلى أنّ بلينكن “سيؤكّد أنّ المقترح سيخفف المعاناة في غزة، وسيتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية وسيسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم”.

وسيصل بلينكن إلى المنطقة آتياً من فرنسا حيث رافق الرئيس جو بايدن في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي.

وسيعود الوزير الأمريكي من جولته الشرق أوسطية الأربعاء ليشارك مع بايدن في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا.