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فريق التحرير

7 يونيو 2024

موثقة دون الحاجة لختم أو توقيع.. تفاصيل إصدار شهادة رقمية لطلاب التعليم العام

محليات
موثقة دون الحاجة لختم أو توقيع.. تفاصيل إصدار شهادة رقمية لطلاب التعليم العام

أطلقت وزارة التعليم خدمة إصدار الشهادات الرقمية للتعليم العام لجميع المراحل الدراسية لعام 1445، التي تغني عن النسخة الورقية المطبوعة، وتسهل التعاملات مع جميع الجهات داخل وخارج السعودية.

والشهادات الرقمية للتعليم العام، هو نظام إلكتروني لتقديم خدمة الشهادات الدراسية للتعليم العام للمواطنين والمقيمين في السعودية، بحسب موقع نتائجي التابع لوزارة التعليم.

وأوضح موقع “نتائجي” في الإجابة على الأسئلة الشائعة، أن الشهادة معتمدة ويمكن لأي جهة التحقق من صحة الشهادة من خلال رمز الاستجابة السريع QR، ولا تحتاج إلى ختم أو توقيع أو ختم النسخ بصورة طبق الأصل.

وللحصول على الشهادة الرقمية، يمكن تسجيل الدخول عن طريق موقع نفاذ من خلال الهوية الوطنية لأولياء الأمور أو الطلاب الذين لديهم حسابات في أبشر، كما يمكن للطلاب ممن ليس لديهم حسابات في أبشر الدخول من خلال حساباتهم في منصة مدرستي.

والخدمة متاحة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام، باستثناء المدارس العالمية والأجنبية.

خطوات إصدار الشهادة

– الدخول إلى موقع نتائجي.

-التسجيل بالنفاذ الوطني.

-اختيار إصدار شهادة رقمية للعام الدراسي1445.

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