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7 يونيو 2024

النفط يتراجع بفعل انحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية

اقتصاد
النفط يتراجع بفعل انحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التواليفي وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات من “أوبك+” وأحدث بيانات عن الوظائف الأمريكية التي تؤثر على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة قريباً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا إلى 79.62 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 75.53 دولار عند التسوية.

أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع أكثر بكثير من المتوقع في مايو، مما أبقى الاحتياطي الاتحادي على مسار إرجاء البدء في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر على أقرب تقدير.

ومضى البنك المركزي الأوروبي قدمًا في أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2019 أمس الخميس، على الرغم من التوقعات التي تتزايد ضبابية عن التضخم.

وقد يؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوسيتس: “يشي تقرير الوظائف إلى استمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول.. ينال هذا من الحماس في سوق النفط”.

وارتفع الدولار 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد وقت قصير من صدور تقرير الوظائف.

ومع ذلك، تلقت أسعار النفط دعما من تصريحات إيجابية من السعودية وروسيا العضوتين بأوبك+ أشارت إلى الاستعداد لتعليق زيادات إنتاج النفط مؤقتا أو التراجع عنها.

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