ماذا قال علماء السعودية عن منع الحج بدون تصريح؟

جهود تتواصل على مختلف الأصعدة الأمنية والدينية والإعلامية، في إطار سعي السعودية للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج النظاميين، ومنع الظواهر السلبية والأضرار والمخاطر الناتجة عن الحج بلا تصريح.

طالب المفتي العام بالمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، حجاج بيت الله الحرام للعام الهجري 1445 بضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الأمنية والرسمية التي يأتي في مقدمتها الحصول على تصريح الحج، والالتزام بتلقي التطعيمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

“الوئام” تستعرض في هذا “الإنفوغراف” أقوال العلماء عن منع الحج بدون تصريح.