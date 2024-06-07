بمشاركة المفتي وبرعاية السديس.. انطلاق دورة “التوحيد في الحج” في رحاب المسجد الحرام

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن إقامة دورة علمية كبرى في رحاب المسجد الحرام في إطار خطتها في موسم حج 1445 هـ، لمدة أسبوع، اعتبارا من غدا السبت حتى يوم الخميس القادحة بعنوان “التوحيد في الحج”.

يشارك في الدورة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء؛ وبرعاية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وسيشارك في الندوة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هئية كبار العلماء، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد الحرام، والشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري، المدرس بالمسجد الحرام.

وقال رئيس الشؤون الدينية إن الحرمين الشريفين يضطلع بدور رئيس في بث العقيدة الصحيحة والدعوة إلى التوحيد وإرساء منهج السلف.

وأوضح أن إقامة الدورة العلمية المعنونة بـ”التوحيد في الحج” بالمسجد الحرام في موسم الحج، بمشاركة مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء هيئة كبار العلماء؛ يأتي امتدادً لخطة الرئاسة الدينية المعدة لموسم حج 1445 هـ؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية والعلمية، وإثراء قاصديهما من ضيوف الرحمن، وتزويدهم بالمعارف والعلوم الشرعية، يعتلي هرمها: العقيدة الصحيحة، وربط المناسك بها؛ ليؤدوا الحجاج نسكهم على هدى ورشاد، ويظفروا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.