اقتراب فوز إبراهيم المهيدب برئاسة النصر

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب فوز إبراهيم المهيدب برئاسة نادي النصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لمسلي آل معمر.

وأكدت صحيفة الرياضية أن ابراهيم المهيدب تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي النصر بقائمة تضم عبد العزيز العمران على منصب نائب الرئيس بجانب سبعة أعضاء.

وأوضحت الرياضية إلى أن فترة الترشح انتهت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة، على تقدم المهيدب فقط على رئاسة النادي.

وأشارت الرياضية إلى أن قبلت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أوراق المرشّح وأعضاء القائمة، سيصبح فوزهم بالاقتراع، في 20 يونيو الجاري، مسألة وقت، ما لم تقع أي مفاجآت.

جدير بالذكر أن مسلي آل معمر كان قد كسب العام الماضي هو وقائمتُه انتخابات مؤسسة النادي غير الربحية باكتساح أمام المرشح ثامر اليمني وقائمته.