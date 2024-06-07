الخارجية: السعودية عضوًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) حتى 2027

أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية أصبحت عضوًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2025-2027م.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “إكس”، إن المجلس يضم 54 دولة ومقره مدينة نيويورك الأمريكية، ويعمل على تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدمة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما يعمل على تشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً، ومتابعة مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة.

وأوضحت الوزاة أن أهداف المملكة خلال عضويتها في المجلس هو التمكين الاجتماعي من خلال إتاحة الفرص للجميع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والآثار والمخاطر، والتحول الرقمي الدولي لتغزيز نوعية الحياة للجميع، والتقدم في أهداف التنمية المستدامة.