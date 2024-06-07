لؤي ناظر يقترب من فوزه رئاسة الاتحاد

يقترب لؤي ناظر من الفوز برئاسة نادي الاتحاد، بعد ترشحه وحيدًا على مقعد الرئاسة خلفًا لـ أنمار الحائلي.

وأكدت صحيفة الرياضية إلى أن لؤي ناظر تقدم بأوراق ترشحه وحيدًا على مقعد رئاسة نادي الاتحاد هو وقائمته، وسيفصله تزكية الجمعية العمومية عن الفوز برئاسة مؤسسة النادي.

وأوضحت الرياضية إلى أن اللجنة العامة لانتخابات الأندية أغلقت باب الترشح في التاسعة مساء أمس بعد خمس أيام من فتحه

وتضم قائمة الناظر كلا من عمر مشعبي في منصب نائب الرئيس، وعبد الإله فقيه، وفيصل باشا، وإبراهيم القرشي، وعبد القادر العامودي، وعبد العزيز الزيد، وسماهر الشلالي كأعضاء لمجلس الإدارة.