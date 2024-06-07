الاتحاد يستقر على رحيل جاياردو

استقر نادي الاتحاد على رحيل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن منصبه في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة الرياضية إلى أن المدرب الأرجنتيني كان على مشارف الإقالة قبل نهاية الموسم المنصرم، وبالتحديد قبل أخر ثلاث جولات، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق وتراجع المستويات الفنية.

وأكدت الرياضية إلى أن مسئولو الاتحاد يبحثون عن مدرب جديد بديلًا لجاياردو، تمهيدًا لإعلان الإقالة في الأيام المقبلة.

وكان الاتحاد تعاقد مع جاياردو في شهر نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، بعقد يستمر حتى صيف العام المقبل.

وخاض الاتحاد تحت قيادة جاياردو 33 مباراة، تعرض للهزيمة في 13 لقاء منهم، وخسر النمور جميع البطولات التي كان ينافس فيها، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي، وكأس الدرعية للسوبر السعودي، وكأس العالم للأندية من الدور الثاني.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.