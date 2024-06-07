الهلال يُعلن موعد ومكان المعسكر الإعدادي للفريق

أعلن نادي الهلال، عن موعد ومكان المعسكر الإعدادًا قبل بدء الموسم الكروي الجديد.

وقدم الهلال موسمًا استثنائيًا حيث حصد ثلاث بطولات وهم بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر.

كما حقق الهلال سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، والتي بلغت 34 مباراة.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن اللاعبين سوف يحصلون على الأجازة الموسمية لمدة شهر، وسيتم استأنف التدريبات الجماعية في 1 يوليو المقبل.

وأوضح الهلال بأن الفريق سيخوض معسكر إعدادي في النمسا وموعد المغادرة سيكون في 15 يوليو، على أن يكون ختام المعسكر يوم 3 أغسطس.

جدير بالذكر أن الهلال يعد ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، خلف الأهلي المتصدر برصيد 13 لقبًا، فيما يأتي النصر رابعًا برصيد 6 ألقاب.