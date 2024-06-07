تفاصيل مران الأخضر استعدادًا لمواجهة الأردن

خاض المنتخب السعودي، تدريباته مساء الجمعة في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة “الرياض”، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن، في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره الأردن يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخير من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

قسم المدير الفني روبرتو مانشيني، لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب باكستان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.

فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على ملاعب أكاديمية مهد بتمارين الإحماء ثم تمارين التمرير، بعدها طبق اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وفي سياق آخر، واصل اللاعب “حسان التمبكتي” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

وسيواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على ملاعب أكاديمية مهد عند الساعة السابعة مساء.

وكان الأخضر نجح في الفوز على نظيره باكستان بثلاث أهداف دون رد، في الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، ويأتي خلفه الأردن برصيد 10 نقاط.