الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن يكون حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.

وأوضح المركز، أن الفرصة لا تزال مهيأه لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية الغربية من السعودية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح في البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج