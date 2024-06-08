رقم تاريخي يُسجل للمرة الأولى.. درجة الحرارة في مصر تتخطى الـ50

تشهد جمهورية مصر العربية، موجة حارة غير مسبوقة خلال الآونة الماضية، حيث سجلت درجة الحرار الساعات الماضية ارتفاعا تاريخيا يُسجل للمرة الأولى.

وبلغت درجة الحرارة أعلى مستوى لها في عدة محافظات مصرية، مسجلة 50.9 درجة مئوية.

وسجلت درجة الحرارة في أسوان بلغت 48 درجة مئوية في الظل في تمام الساعة الثالثة ظهرا أمس، بينما سجلت القاهرة 41 درجة مئوية، بحسب ما أعلنت محطات الرصد.

وبشأن موعد انتهاء الموجة الحارة، أوضحت هيئة الأرصاد في مصر، أنه بدءا من غد الأحد تشهد مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 3 إلى 5 درجات، ويستمر حتى يوم الاثنين.