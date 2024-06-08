تطهّير الحدود.. تصعيد جديد من كوريا الشمالية ضد جارتها الجنوبية

تواصل كوريا الشمالية التصعيد ضد جارتها الجنوبية، حيث أقدمت على تطهير شريط يبلغ طوله 1.8 ميل من الأرض، يمتد إلى المنطقة المنزوعة السلاح وهي الحدود التي يبلغ عرضها 2.5 ميل، وتفصل بين الكوريتين.

وكشفت الأقمار الصناعية عن هذا النشاط الكوري الشمالي، بحسب ما ذكرت لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، واصفةً هذا التحرك بالتصعيد الواضح في التوترات بين البلدين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام كورية جنوبية، حوالي 30 جنديا يقومون ببناء تحصينات جديدة في موقع حدودي موجود على قمة التل، وشوهدت تحركاتهم عبر نهر في تانهيون ميون، في منطقة باجو بكوريا الجنوبية.

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية قامت كوريا الشمالية بإرسال بالونات تحمل القمامة لكوريا الجنوبية.