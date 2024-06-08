ضربة لـ”بايدن”.. الكونجرس يُخطط لإقرار مشروع قانون لحماية ترامب

كشف موقع أكسيوس، عن مساعي لرئيس الكونجرس الأمريكي مايك جونسون وأنصاره لإجراء تصويت على مشروع قانون لإنهاء المضايقات السياسية بهدف تأكيد دعمهم للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن هذه الوثيقة تعد ردا مباشرا على حكم هيئة المحلفين في نيويورك، الذي أدان ترامب في 34 حالة لتزوير الوثائق المالية.

ويظهر تقديم المشروع مدى رغبة قيادة الحزب الجمهوري في الكونجرس في دعم ترامب.

وشدد “أكسيوس”، أن أنصار الحزب الجمهوري في الكونجرس يرون أن “ترامب” أصبح ضحية لمحاكمة مزيفة هادفة إلى تقليل فرصه لإعادة الانتخاب لمنصب الرئيس الأمريكي، ما يُعد ضربة للرئيس الحالي جو بايدن.