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8 يونيو 2024

وباء جديد يسببه مرض X يُهدد العالم.. و”الصحة العالمية” تحذر

منوعات
وباء جديد يسببه مرض X يُهدد العالم.. و”الصحة العالمية” تحذر

حذر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا باتير بيرديكليتشيف، في مقابلة مع “تاس” على هامش “منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024″، من أن بداية انتشار وباء جديد يسببه مرض “X” الجديد ما هو إلا عبارة عن مسألة وقت.

وقال بيرديكليتشيف، إن هناك عددا كبيرا من الفيروسات والبكتيريا في العالم لديها القدرة على تغيير خصائصها والتحور، لافتاً إلى أنه “بالطبع سيكون شرط ظهور الأوبئة في ظهور مثل هذا الفيروس أو البكتيريا، أي مسبب مرضي قد تكون له القدرة على نقل هذه العدوى من شخص لآخر في ظل غياب المناعة، وخاصة المناعة السكانية”، وبين مسؤول الصحة العالمية أنه “يكاد يكون من المستحيل” التنبؤ بموعد ومكان حدوث ذلك.

وأردف: “لكن العلماء وخبراء الأوبئة في جميع أنحاء العالم يتفقون على أن هذا تهديد حقيقي للغاية، إنها مسألة وقت فقط، لذلك، فإن المهمة الأساسية تتمثل في الاستعداد لمثل هذا الموقف، لما يسمى بالمرض X”.

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