أول تعليق لـ أورتيجا بعد تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

علق الألماني ستيفان أورتيجا مورينو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تمديد تعاقده مع المان.

وكان نادي مانشستر سيتي أعلن عن تمديد عقد أورتيجا مورينو مدد عقده لمده عامين آخرين، صيف 2026.

وقال أورتيجا مورينو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: “أنا سعيد بالبقاء في مانشستر سيتي لفترة أطول”.

وتابع: “هذا النادي يوفر للاعبين كل ما نحتاجه لنكون في أفضل حالاتنا، أشعر كل يوم بالتحفيز والتحدي، وقد تحسنت كحارس مرمى منذ مجيئي إلى هنا قبل عامين”.

وأضاف: “عائلتي استقرت بالفعل هنا في إنجلترا، أحب كل ما يتعلق بها هنا، وتوقيع هذا العقد يعني أنه يمكنني الآن التركيز بنسبة 100% على الموسم المقبل وما بعده”.

وفي سياق متصل قال بيجيريستين مدير الكرة بنادي مانشستر سيتي: “هذا تمديد مهم لعقد مانشستر سيتي”.

وأضاف: “ستيفان هو أفضل حارس مرمى رقم 2 لدينا على الإطلاق، حيث يوفر لنا الجودة والاستقرار والخبرة”.

وأكد: “إنه حارس موهوب للغاية، مدرب حراس المرمى تشابي مانسيسدور يخبرني دائمًا بمدى جودة ستيفان”.

وأختتم: “منذ وصول ستيفان إلى هنا ساهم بشكل كبير في نجاحنا، آمل أن يتمكن الآن من الاستمتاع بصيفه والعودة منتعشًا وجاهزًا لموسم 2024/25”.

وشارك حارس المرمى الألماني مع فريق مانشستر سيتي في 20 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وانضم أورتيجا مورينو إلى صفوف مانشستر سيتي منذ في يوليو 2022، في صفقة مجانية، بعدما انتهى عقده مع أرمينيا بيليفيلد، وشارك مع السيتي في 34 مباراة.

وحقق أورتيجا مع مانشستر سيتي لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.