منتخب السنغال يُعلن غياب لاعبه عن مباراة موريتانيا بداعي الإصابة

أعلن منتخب السنغال عن غياب نيكولاس جاكسون لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، عن مباراة موريتانيا في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، بسبب الإصابة.

ويلاقي منتخب السنغال لمواجهة نظيره موريتانيا، غدًا الأحد، في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السنغالي عبر منصة “أكس” كالتالي: ” أصيب نيكولاس جاكسون في كاحله الأيمن خلال مباراة السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية في 6 يونيو 2024″.

وأوضح بأن الفحوصات الطبية التي أجريت في 7 يونيو، كشفت عن التواء خطير في الكاحل”.

وأختتم بأن اللاعب لن يكون متاحًا لمباراة موريتانيا والسنغال والمحدد لها غدًا الموافق 9 يونيو.