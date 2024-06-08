منتخب السنغال يُعلن غياب لاعبه عن مباراة موريتانيا بداعي الإصابة

أعلن منتخب السنغال عن غياب نيكولاس جاكسون لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، عن مباراة موريتانيا في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، بسبب الإصابة.
ويلاقي منتخب السنغال لمواجهة نظيره موريتانيا، غدًا الأحد، في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة كأس العالم 2026.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السنغالي عبر منصة “أكس” كالتالي: ” أصيب نيكولاس جاكسون في كاحله الأيمن خلال مباراة السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية في 6 يونيو 2024″.
وأوضح بأن الفحوصات الطبية التي أجريت في 7 يونيو، كشفت عن التواء خطير في الكاحل”.
وأختتم بأن اللاعب لن يكون متاحًا لمباراة موريتانيا والسنغال والمحدد لها غدًا الموافق 9 يونيو.
#Infirmerie | Nicolas Jackson s’est blessé à la cheville droite lors du match Sénégal-RDC le 06 juin 2024. Les examens de radiologie (IRM) faits le 07 juin ont révélé une entorse grave de la cheville. Il sera donc indisponible pour le match Mauritanie – Sénégal du 09 juin 2024 . pic.twitter.com/sNqF7Bu7jr
— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 8, 2024