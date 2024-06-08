الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 محتجزين أحياء من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تحرير 4 محتجزين أحياء من غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه يستهدف البنية التحتية لمسلحين في منطقة النصيرات بغزة، بينما أفادت وزارة الصحة في القطاع بمقتل وإصابة العشرات.

ومن غير المعتاد أن يصدر الجيش الإسرائيلي بيانات عن عملياته التي لا تزال جارية.

وقال الجيش في بيان إن “قوات الدفاع الإسرائيلية تستهدف حاليا البنية التحتية لإرهابيين في منطقة النصيرات (وسط قطاع غزة)”.

فيما قالت وزارة الصحة في غزة “لا زالت أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى غالبيتهم من النساء والأطفال”.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك إن “عشرات المصابين يفترشون الأرض وتحاول الطواقم الطبية إنقاذهم بما يتوفر لديها من إمكانيات طبية بسيطة”.