الأردني عمر حتاملة رئيسًا تنفيذيًّا للذكاء الاصطناعي في مركز يتبع “ناسا”

أعلن العالم الأردني الدكتور عمر حتاملة، تعيينه رئيسًا تنفيذيًّا للذكاء الاصطناعي في مركز يتبع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

وكشف حتاملة عبر حسابه في منصة “لينكد إن”، عن اختياره كأول رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في مركز “غودارد” لرحلات الفضاء التابع لوكالة “ناسا”، حيث كان حتاملة يشغل منصبًا إداريًّا آخر في الوكالة، يتعلق بالابتكار.

ومركز “غوداراد” مختبر لأبحاث الفضاء تابع لوكالة “ناسا”، وتأسس عام 1959 كأول مركز لرحلات الفضاء تابع للوكالة، وبحسب “ناسا”، فإن المركز، “أكبر منظمة مشتركة بين العلماء والمهندسين في الولايات المتحدة مُكرسة لإثراء معرفتنا بعلوم الأرض والنظام الشمسي والكون عبر عمليات الرصد من الفضاء”.