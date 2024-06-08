صور “الطفل العابس” تثير الجدل عالميا.. فما قصتها؟

جدل كبير أثير عالميًا حول جلسة “الطفل العابس” التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حول العالم.

وتفاجآت المصورة الأمريكية، لورين كارسون، بانتشار صور الرضيع “ترينت” بتعابيره العابسة على نطاق واسع حيث تصدرت العناوين، وحققت شهرة فورية.

وتم ربط وسم #grumpybaby بصوره، وانتشرت على الإنترنت باعتبارها صور صغير غاضب آت للحياة، وحصدت لقطاته نحو مئتي ألف إعجاب حتى الآن، إلى جانب آلاف التعليقات.

ونالت المصورة كاروسون بفضل الرضيع “ترنت” تقديراً، جعل الرسائل تنهمر عليها لطلب حجزها لجلسات تصوير لحديثي الولادة.