صندوق النقد يحذر من تهديد ارتفاع الديون وأسعار الفائدة على النمو والاستثمار

حذَّر كنجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، من أن ارتفاع الديون في وقت أسعار الفائدة المرتفعة يعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين ما يهدد النمو والاستثمار العالميين، مشيراً إلى خطورة استمرار مستويات الدين العام في الارتفاع.

ونشر صندوق النقد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، منشوراً نقلاً عن أوكامورا جاء فيه أن «ارتفاع الديون في وقت ارتفاع أسعار الفائدة يعني ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وهو ما يقيد القطاع المالي».

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد «حتى قبل كوفيد-19 كانت مستويات الدين العام المرتفعة مصدر قلق متزايد في العديد من البلدان، لكن عندما ضربت الجائحة قفزت الديون العامة بشكل كبير، إذ قدمت الحكومات قدراً هائلاً من الدعم المالي للأسر والشركات».