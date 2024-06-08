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فريق التحرير

8 يونيو 2024

رعب في إندونيسيا.. العثور على امرأة مفقودة داخل أحشاء ثعبان

منوعات
رعب في إندونيسيا.. العثور على امرأة مفقودة داخل أحشاء ثعبان

فاجأت حادثة مروعة سكان قرية كاليمبانج في إندونيسيا، إذ عُثِر على امرأة مفقودة منذ يومين، داخل أحشاء ثعبان عملاق بعد أن ابتلعها بشكلٍ كاملٍ.

وقد اختفت فريدة، وهي أم لأربعة أطفال، في أثناء سيرها في الغابات لبيع الطعام في سوق محلي بالقرب من منزلها في قرية كاليمبانج في إندونيسيا في 6 يونيو.

وشعر زوجها، نوني (55 عامًا)، بالقلق عندما لم تعد إلى المنزل في الليل، وبدأ السكان المحليون في البحث عنها، وفي اليوم التالي، اكتشف السكان ثعبانًا ضخمًا يبلغ طوله 20 قدمًا متمددًا بين الشجيرات، مع انتفاخ كبير في بطنه.

وبعد الشكوك في أن الأمور قد تصل إلى أبعد من ذلك، قام الزوج وبعض القرويين بفتح بطن الثعبان، ليجدوا فريدة داخل بطن الثعبان، وبعد استخراجها، نُقِلَت للدفن في منطقة بيتو رياوا في منطقة سيدراب، مقاطعة سولاويزي الجنوبية

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