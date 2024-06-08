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8 يونيو 2024

مدير الأمن العام: ضبط 140 شركة حج وهمية و64 ألف شخص حاولوا نقل حجاج غير نظاميين

حج 2024
مدير الأمن العام: ضبط 140 شركة حج وهمية و64 ألف شخص حاولوا نقل حجاج غير نظاميين

كشف مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، في مؤتمر صحفي لقيادة قوات أمن الحج، عن تغريم 10 آلاف ريال بحق أكثر من 4 آلاف شخصا ممن لا يحملون تصريح لدخول المشاعر المقدسة، مُشيراً إلى أن هُناك قوات خاصة هذا العام في المواقيت لمنع تدفق الحجاج الذين لا يملكون تصاريح نظامية.

وأشار مُدير الأمن العام، إلى أنه تم إعادة أكثر من 97 ألف مركبة من مداخل مكة ممن لا يحملون تصريح يخولهم للدخول، كما تم ضبط 64 ألفا من ناقلي الحجاج غير النظاميين، وتصل عقوبتهم إلى غرامة 50 ألف ريال، كما تم ضبط 140 حملة حج وهمية خلال الأيام الماضية.

وشدد على أن القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، مُشيراً إلى أن وزير الداخلية اعتمد الخطط المنظمة لحج هذا العام والتي شملت الجوانب الأمنية وخطة حفظ النظام وخطة تنظيم الحشود والحركة المرورية والطوارئ

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت من توقيع عقوبة الحج بدون تصريح بدءًا من الأحد الموافق 2 يونيو 2024، وذلك في إطار اتباع تعليمات منظومة الحج 2024، خاصة بعد ما ألقت القوات القبض على عدد من المصريين القادمين للمملكة بتأشيرات زيارة رغبة في تأدية المناسك، دون إصدار تصريح الحج 2024.

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