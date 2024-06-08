مدافع الأخضر المُصاب يقترب من المشاركة في مباراة الأردن

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية لحاق حسان تمبكتي مدافع المنتخب السعودي بمواجهة الأردن، في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره الأردن يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخير من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأكدت صحيفة الرياضية بأنه من المتوقع انضمام حسان تمبكتي إلى التحضيرات خلال الأيام المتبقية قبل لقاء الأردن، ودخوله حسابات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وتعرض حسان تمبكتي للإصابة خلال مشاركته في الحصة التدريبية يوم الثلاثاء الماضي، والتي على إثرها تغيب عن مواجهة باكستان الخميس الماضي.

وكان الأخضر نجح في الفوز على نظيره باكستان بثلاث أهداف دون رد، في الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، ويأتي خلفه الأردن برصيد 10 نقاط.