قائد قوات الجوازات بالحج: وصول أكثر من 1.3 مليون حاج من الخارج عبر المنافذ كافة

قال قائد قوات الجوازات بالحج اللواء د. صالح المربع، إن هناك غرامة قدرها 50 ألف ريال مع السجن 6 أشهر، عقوبة نقل كل حاج بدون تصريح، مع الترحيل إن كان وافدا، كاشفا عن وصول أكثر من 1.3 مليون حاج من الخارج عبر المنافذ كافة.

وأضاف في مؤتمر صحفي قبل قليل: “لأول مرة تم استحداث جهاز “تابلت” لإنهاء إجراءات دخول الحجاج”، مؤكدا تجهيز كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية أسهم في تسهيل عملية دخول الحجاج إلى المملكة.

وتابع: “تسهيل إجراءات الحجاج عبر مبادرة طريق مكة ودخولهم إلى السعودية كما لو كانوا في رحلة داخلية من خلال إنهاء إجراءاتهم خارج المملكة وإيصال أمتعتهم إلى الفنادق مباشرة”.