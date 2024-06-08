مدير الدفاع المدني: استكملنا استعداداتنا وجاهزيتنا لخدمة ضيوف الرحمن

كشف مدير الدفاع المدني المُكلف اللواء د. حمود بن سُليمان الفرج، عن جاهزية مساكن الحجاج في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق.

وأضاف مدير الدفاع المدني، في مؤتمر صحفي لقيادة قوات أمن الحج، إن مديرية الدفاع المدني استكملت استعداداتها وجاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن في العاصمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بما يحقق سلامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وعقدت قيادات أمن الحج، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة المقدسة، استعرضت خلاله االخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج، بمشاركة مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، واللواء الدكتور صالح بن سعد المربع قائد قوات الجوازات في الحج.