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8 يونيو 2024

السديس: نستهدف توزيع مليون مصحف مترجم لنهاية موسم الحج

حج 2024
السديس: نستهدف توزيع مليون مصحف مترجم لنهاية موسم الحج

قال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن رئاسة الشؤون  الدينية استهدفت في موسم حج ١٤٤٥هـ توزيع  (مليون) مصحف مترجم كإهداءات  لضيوف الرحمن حتى نهاية موسم الحج؛ إيمانًا منها بأنه الزاد الزاخر الفاخر الذي لا ينضب معينه؛ إذ يرتوي الحاج من آياته، ويستقيم بهداياته، ويسلك سبيله، ويسير على منهجه، فيكون عاصمًا له من الزلل، ومعينًا حافظًا على دينه ودنياه وحجه المبرور بإذن الله.

الجدير بالذكر: أن برنامج “إهداءات المصاحف” مستمر طِوال موسم الحج، وتم تكثيفه مع دخول عشر ذي الحجة، وبلوغ الموسم ذروته، وتزويد إدارة المصاحف بكميات مليونية لإثراء حجاج بيت الله الحرام.

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