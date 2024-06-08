نجم يوفنتوس على أبواب دوري روشن

كشفت تقارير صحفية عن دخول أكثر من نادي سعودي في باب المفاوضات مع ماتياس سولي جناح يوفنتوس المعار لفروسينوني الإيطالي للاستفادة من خدماته والتعاقد معه فى الميركانو الصيفى المقبل.

وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين يتطلع لجذب اللاعب الأصغر سناً كجزء من استراتيجية النادى

وأضافت الصحيفة، أن أندية الدوري السعودي وضعوا كامل تركيزهم على ماتياس سولي، وهم على وشك تقديم عرض مالي مغرٍ لكل من نادي يوفينتوس وماتياس سولي.

وانضم ماتياس سولي لصفوف فروزينوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2023، قادما من فريق يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.