بعد تمديد عقد أورتيجا.. مانشستر سيتي يمهد لرحيله حارسه إلى الدوري السعودي

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، بأن رحيل إيدرسون مؤكدًا وخاصة بعد تمديد عقد مانشستر سيتي للحارس ستيفان أورتيجا مورينو

وكان نادي مانشستر سيتي أعلن عن تمديد عقد أورتيجا مورينو مدد عقده لمده عامين آخرين، صيف 2026، اليوم السبت.

وونشر رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن خطط تجديد عقد حراس مرمى مانشستر سيتي تشمل ستيفان أورتيجا أيضًا لأن مستقبل إيدرسون لا يزال مفتوحًا

وأكد بأن خروج إيدرسون هو احتمال جدي هذا الصيف في حالة وجود عرض جيد، هناك اهتمام سعودي، الأمر متروك للاعب.

جدير بالذكر بأن أورتيجا مورينو انضم إلى صفوف مانشستر سيتي منذ في يوليو 2022، في صفقة مجانية، بعدما انتهى عقده مع أرمينيا بيليفيلد، وشارك مع السيتي في 34 مباراة.

وحقق أورتيجا مع مانشستر سيتي لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.