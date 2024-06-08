موقف إيميرك لابورت من العودة للدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن موقف إيميرك لابورت لاعب نادي النصر من من العودة إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للصحفي رودي جاليتي فأن إيميرك لابورت وافق على العرض المقدم من نادي أتلتيك بلباو.

وأشار الصحفي بأن اللاعب لابورت يرغب في العودة مرة آخرى إلى الدوري الإسباني.

وأوضح بأن الاتفاق مع نادي النصر لا يزال مفقودًا حتى الآن، الفريق الذي رفض عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو قبل بضعة أيام، يقييم العرض الجديد المطروح على الطاولة.

وأكد جاليتي بأن النصر منفتح على العروض التي يتلقاها اللاعب، ويدرسها النادي خلال هذه الفترة.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب البطولة، ولديه 82 نقطة.

جدير بالذكر أن النصر خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال، بركلات الترجيح 5/4.