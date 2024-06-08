الاتحاد يزاحم كبار أوروبا على ضم لوكاكو

دخل نادي الاتحاد في خط المفاوضات مع لوكاكو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لضمه في الموسم المقبل.

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أن نادي نابولي قد دخل سباق التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم نادي تشيلسي، والذي لعب في الموسم الماضي لفريق روما على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة أن أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لفريق نابولي، قد طلب التعاقد مع لوكاكو، وذلك لخلافة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي من المتوقع رحيله عن صفوف النادي الإيطالي.

وأشارت إلى أن نابولي قد حدد عرضًا أوليًا منخفضًا بقيمة 18 مليون يورو لضم لوكاكو، الذي من غير المتوقع أن يستمر في صفوف تشيلسي، رغم تقديمه أداءً جيدًا مع روما في الموسم الماضي.

وأوضحت أن نابولي سيواجه منافسة صعبة للظفر بخدمات المهاجم البلجيكي، بسبب ظهور الاتحاد، الذي قد يقدم عرضًا ضخمًا لضم نجم تشيلسي.