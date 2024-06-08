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8 يونيو 2024

الاتحاد يزاحم كبار أوروبا على ضم لوكاكو

رياضة
الاتحاد يزاحم كبار أوروبا على ضم لوكاكو روميلو لوكاكو

دخل نادي الاتحاد في خط المفاوضات مع لوكاكو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لضمه في الموسم المقبل.

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أن نادي نابولي قد دخل سباق التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم نادي تشيلسي، والذي لعب في الموسم الماضي لفريق روما على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة أن أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لفريق نابولي، قد طلب التعاقد مع لوكاكو، وذلك لخلافة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي من المتوقع رحيله عن صفوف النادي الإيطالي.

وأشارت إلى أن نابولي قد حدد عرضًا أوليًا منخفضًا بقيمة 18 مليون يورو لضم لوكاكو، الذي من غير المتوقع أن يستمر في صفوف تشيلسي، رغم تقديمه أداءً جيدًا مع روما في الموسم الماضي.

وأوضحت أن نابولي سيواجه منافسة صعبة للظفر بخدمات المهاجم البلجيكي، بسبب ظهور الاتحاد، الذي قد يقدم عرضًا ضخمًا لضم نجم تشيلسي.

 

 

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