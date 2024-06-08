نيوم يضم رومارينيو لمدة موسمين

نجح نادي نيوم في ضم البرازيلي رومارينيو دا سيلفا لاعب فريق الاتحاد السابق، لصفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وصعد نادي نيوم إلى دوري يلو وذلك بعدما تُوج بلقب الدوري للدرجة الثانية بعد الفوز على الجبيل بثلاث أهداف مقابل هدفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن رومارينيو وقع على عقود انضمامه لنادي نيوم، لمدة موسمين قادمين.

وفي سياق متصل، فقد أعلن نادي نيوم من قبل عن التعاقد مع شاموسكا في منصب المدير الفني، ليقود الفريق بداية من الموسم الجديد ولمدة موسمين.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كشفت عن راتب شاموسكا مع نيوم، حيث سيتقاضى المدرب البرازيلي راتب إجمالي قدره 10 ملايين دولار بواقع 5 مليون يورو لكل موسم، مع حوافز مالية كبيرة حال التأهل بعد الموسم الأول إلى دوري روشن.