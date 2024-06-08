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8 يونيو 2024

الكاميرون يتجاوز أزمة إيتو برباعية أمام الرأس الأخضر

رياضة
الكاميرون يتجاوز أزمة إيتو برباعية أمام الرأس الأخضر

حقق منتخب الكاميرون فوزا كبيرا على الرأس الأخضر بأربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في الظهور الأول للبلجيكي مارك بريس المدير الفني الجديد لمنتخب الكاميرون.

أحرز اهداف الكاميرون كل من: مايكل نجاديو نجادجوي في الدقيقة 13 ، وفينسنت أبو بكر “هدفين” فى الدقيقتين 25 و43، وتولو نوهو فى الدقيقة 56، بينما أحرز الرأس الأخضر هدفه الوحيد عن طريق جاميرو مونتيرو في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل المنتخب الكاميروني المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل الرأس الأخضر المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويحتل المنتخب الليبي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب أنجولا، المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم موريشيوس صاحبة المركز الخامس قبل الأخير ويتذيل منتخب إسواتيني، جدول الترتيب، بلا رصيد من النقاط.

 

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