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فريق التحرير

8 يونيو 2024

لتسهيل تنقل الحجاج.. السماح باستخدام السكوتر الكهربائي في المشاعر المقدسة

حج 2024
لتسهيل تنقل الحجاج.. السماح باستخدام السكوتر الكهربائي في المشاعر المقدسة

تقدم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مُمثّلةً في المركز العام للنقل تجربة رائدة وجديدة من خلال السماح، باستخدام “السكوتر الكهربائي” في موسم حج هذا العام.

وذلك من أجل تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقّلهم في المشاعر المقدسة عبر وسيلة نقل خفيفة وآمنة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وحددت الهيئة 3 مسارات مخصصة لـ”السكوتر الكهربائي”، وهي: مسار مزدلفة – منى، ومسار طريق المشاة لمنشأة الجمرات – غربي، ومسار طريق المشاة دخول لمنشأة الجمرات – شرقي، ويبلغ طول المسار الواحد نحو 1.2 كيلومتر وعرضه 25 متراً.

كما تبلغ سرعة السكوتر حوالي 15 كيلو مترا في الساعة ويتميز بسهولة الاستخدام واختصار الوقت، بالإضافة إلى أنه وسيلة آمنة ومتطورة واقتصادية تحقق الرفاهية والسرعة في ذات الوقت.

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