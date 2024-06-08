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8 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: فرص الاعتراف بفلسطين ستكون ضعيفة حال عودة ترامب

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: فرص الاعتراف بفلسطين ستكون ضعيفة حال عودة ترامب

تتزايد التساؤلات خلال الآونة الأخيرة، حول مستقبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حار فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، خاصة وأنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي شهد عهده نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في موقف اعتبره البعض عدائيًا جدًا تجاه القضية الفلسطينية.

ترامب أقرب لنتنياهو

وتعليقًا على الأمر قال يسري عبيد، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، إن الرئيس السابق ترامب يعتبر أقرب لليمين الإسرائيلي المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو من جو بايدن الديمقراطي فخلال فترة ترامب السابقة تم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالجولان بأنها أرض إسرائيلية وليست محتلة من سوريا”.

وأضاف “عبيد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن ترامب مؤيد بشكل كامل لسياسات نتنياهو وهذا اتضح جليا خلال فترة حكمه.

وتابع: “فرص إقامة الدولة الفلسطينية ستكون مرتبطة بشكل كبير باتفاق شامل في المنطقة العربية ربما باتفاق مع السعودية ومع بعض الدول الأخرى التي ستقوم بعقد اتفاقيات مع إسرائيل ولكن هناك شروطاً لهذه الدول خاصة السعودية التي اشترطت الاعتراف بقيام دولة فلسطينية وفق المبادرة العربية كشرط مسبق لأي اتفاق من أي نوع مع إسرائيل”.

فرص ضعيفة

واستكمل “عبيد”: “موقف ترامب سيكون في هذا الإطار فلا ننسى أن خلال فترة ترامب تم توقيع اتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان وبالتالي أعتقد أن فرص الاعتراف بقيام دولة فلسطينية حال نجاح ترامب ستكون ضعيفة وبالتالي نتنياهو يحاول إطالة هذه الحرب أملا في أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية هو ترامب”.

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