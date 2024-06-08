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8 يونيو 2024

سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة من هواوي وشيري لمنافسة “تسلا موديل واي”

منوعات
سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة من هواوي وشيري لمنافسة “تسلا موديل واي”

تدخل هواوي، عملاق التكنولوجيا، قطاع السيارات بشكل أكبر من خلال شراكتها مع شركة شيري لصناعة السيارات بإطلاق Luxeed S9، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة تهدف إلى منافسة Tesla Model Y  الشهيرة في السوق الصينية.

تتميز Luxeed S9 بمزيج من الميزات المتقدمة والتكنولوجيا بسعر تنافسي، مما يجعلها خيارًا جذابًا لعشاق السيارات الكهربائية الذين يبحثون عن قيمة جيدة.

تعتمد Luxeed S9 على معمارية الوحدات المتقدمة E0X من شيري، والمعروفة ببطارية كربيد السيليكون العالية الجهد بقوة 800 فولط، مما يسمح بشحن سريع للغاية وتوفير نطاق واسع للقيادة.

تُظهر Luxeed S9 أيضًا قدرة هواوي التكنولوجية من خلال مزاياها المتقدمة، بما في ذلك نظام مساعد القيادة  ADS 3.0، وشاشة AR-HUD 2.0، وتصميم Xmotion 2.0.

تتميز المقصورة الداخلية بلمسات فاخرة، مع عجلة قيادة بيضاوية ثلاثية الأضلاع، وشاشة لمس عائمة، ومنصات شحن لاسلكية، وحاملي أكواب، وحجرة تخزين واسعة.

تُشير مستشعرات LiDAR على السقف والمستشعرات الأمامية من هواوي إلى قدرات القيادة الذاتية المتقدمة للمركبة.

من المقرر إطلاق Luxeed S9 في السوق الصينية في النصف الثاني من عام 2024، مع أسعار تتراوح بين 41900 و55200 دولار.

تُعد Luxeed S9 شهادة على التعاون المتزايد بين شركات صناعة السيارات التقليدية وعمالقة التكنولوجيا، مما يسمح بإدماج التقنيات الحديثة في المركبات وخلق تجارب قيادة أكثر راحة وذكاءً.

مع مزيجها من السعر والأداء والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب سمعة كل من هواوي وشيري، تمتلك Luxeed S9 القدرة على أن تصبح منافسًا قويًا لسيارة Tesla Model Y.

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