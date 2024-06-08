صدمة مبابي قبل اليورو

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تطورات مهمة في مستقبل مبابي قبل يورو 2024.

فقد ذكرت شبكة “RMC سبورت” الفرنسية، أن مبابي غاب عن التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده، اليوم السبت، واكتفى بأداء مران بدني منفرد، كإجراء احترازي.

وأشارت أيضا إلى أن مبابي سيغيب عن مواجهة كندا، المقررة غدا الأحد، وهي آخر البروفات الودية لمنتخب فرنسا قبل اليورو، خوفا من احتمال تعرضه للإصابة قبل أيام قليلة من البطولة القارية.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ديدييه ديشامب، مدرب الديوك، في حيرة من أمره، بسبب الشكوك المثارة حول قائمة الإصابات المحتملة.

وأضافت الصحيفة أن لاعبي فرنسا، أوريلين تشواميني وأدريان رابيو وكينجسلي كومان، سيغيبون أيضا عن ودية كندا، بسبب القلق بخصوص حالاتهم البدنية