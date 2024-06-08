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8 يونيو 2024

“هيئة النقل” تكثّف حملاتها الرقابية خلال موسم الحج.. ضبط 1000 مخالفة في مكة والمدينة

حج 2024
“هيئة النقل” تكثّف حملاتها الرقابية خلال موسم الحج.. ضبط 1000 مخالفة في مكة والمدينة

أجرت الفرق الرقابيةُ في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الأول من ذي الحجة أكثر من 9 آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت الهيئة خلال حملاتها أكثر من ألف مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 91%.

وتَنَوعَتْ هذهِ المخالفاتُ طبقاً لحالة المخالفة، كتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، تشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد للهيئة، إضافةً لعدم وجود وثيقة نقل للبضائع.

وأَوْضَحَت الهيئةُ أنَّ ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ وبهدف ضمان تقديم خِدْمَاتِ النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخِدْمَاتِ لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

وتواصلُ الهيئةُ مَهَامَّهَا في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ ومُيَسَّرٍ.

كما تحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير كافة خدمات النقل وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.

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