حملات مكثفة لـ”بيئة الرياض” تُسفر عن رصد 686 مخالفة بقيمة مليون ريال

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بمنطقة الرياض، 3918 جولة رقابية، و12386 زيارة لأسواق النفع العام والمسالخ خلال شهر مايو 2024م، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وذلك بهدف التأكد من التزام الأسواق والمسالخ بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح فرع “بيئة الرياض” أن الجولات الرقابية والزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية خلال شهر مايو الماضي، أسفرت عن مصادرة 71188 كيلوجرامًا من اللحوم والخضراوات والفواكه، وتوجيه 640 إنذارًا، ورصد 686 مخالفة، بقيمة إجماليه تجاوزت 1.000.000 ريال.

وبشأن الإتلافات، أوضح فرع وزارة بيئة منطقة الرياض، أنه تم إتلاف 415 رأس ماشية بشكل كلي، ولعدم صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن إجمالي المذبوحات خلال شهر مايو الماضي تجاوزت 250.000 ألف رأس، بواقع 107896 رأس ضأن، و130112 من الماعز، و10232 من الجمال، و4883 من الأبقار.

وأكد فرع بيئة الرياض، أن الجولات والزيارات تأتي للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وكذلك جودة الخدمة المقدمة، ومأمونية المصدر، ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة.