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فريق التحرير

9 يونيو 2024

تقنية متطورة لتعزيز تجربة الحج.. “هيئة النقل” تدشن النظارة الافتراضية المُحسّنة

حج 2024
تقنية متطورة لتعزيز تجربة الحج.. “هيئة النقل” تدشن النظارة الافتراضية المُحسّنة

دشنت الهيئة العامة للنقل النظارة الافتراضية بنسختها المتطورة خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ، بعد نجاح تجربتها في موسم الحج للعام الماضي.

وتوفر هذه النظارة الافتراضية والتي تعتمد على تقنية الواقع المعزز أداءً عاليًا ومحكمًا للتأكد من مستوى الجودة والكفاءة ومدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات وقياس معدلات الامتثال للأنظمة في كافة الخدمات المقدمة والمركبات المستخدمة لنقل حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأثناء تنقلهم في المدينة المنورة.

فمن خلال النظارة الافتراضية وبنسختها المتطورة أصبح بإمكان مراقبي الهيئة في الميدان الاستعلام عن نظامية المركبة المستخدمة وكذلك السائق، والتحقق من امتثال المركبة، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات إن وجدت، وإرسالها لمركز البيانات والتحكم في وقت قياسي يستغرق 6 ثوانٍ فقط، مما يسهم في تقليل زمن الفحص للمركبات بنسبة 600%، إضافةً إلى المساهمة في زيادة معدل الامتثال لمركبات النقل، ورفع جودة وكفاءة العمليات الرقابية على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويأتي تدشين واستخدام النظارة الافتراضية في نسختها المتطورة في موسم الحج لهذا العام في إطار سعي الهيئة العامة للنقل في تبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في خدمات وأنشطة النقل لضمان تقديم تجربة مميزة وفريدة لحجاج بيت الله الحرام لقضاء فريضتهم وتأدية مناسكهم بكل يسر وراحة وطمأنينة.

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