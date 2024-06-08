“الوئام” ترصد آراء الطلاب حول المقررات والعام الدراسي 1445

عبد العزيز ابراهيم – حفرالباطن

رصدت “الوئام” آراء عدد من الطلاب حول المقررات والعام الدراسي 1445 هـ، وتحدثوا عن عدد من الأمور الإيجابية كما كشفوا عن السلبيات التي واجهتم.

كما طرحوا بعض الأفكار التي قد تساعد في تطور المنظومة التعليمية وتواكب التطور التي تعيشه السعودية بالرؤية الطموحة 2030.

وقال الطالب فيصل البخيتان إن هناك حاجة لوجود مادة عن عن الأمن السيبراني لتوعية الطلاب ومواكبة تطور السعودية، موضحًا أن التعاملات كلها أصبحت إلكتروينة وتساهم في تقليل مشاكل الطلاب.

في السياق، قال الطالب عمر الهذال إن من إيجابيات العام الدراسي المنقضي زيادة الحصص في مادة اللغة الإنجليزية في الصفوف الأولية، داعياً إلى إضافة مواد تتحدث عن إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه أوضح الطالب عبدالله الحربي، أن تكثيف الأنشطة المطورة لأداء الطلاب من أهم إيجابيات عام 2024، منتقداً امتحانات التحصيل والقدرات والإجازات المطوّلة.

فيما قال الطالب بندر العنزي: “من سلبيات عام 1445هـ دوام شهر رمضان الطويل والحصص قصيرة”.

وختاماً، اتفق الطلاب على أن المناهج الدراسية الحالية لها إيجابيات وسلبيات، وأنها بحاجة إلى تطوير لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما أشاروا إلى أن العام الدراسي يحتاج لمراجعة من حيث الإجازات وطول الفترة.