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9 يونيو 2024

“إيداع” تعلن إضافة الأوراق المالية لـ”أرامكو”

اقتصاد
“إيداع” تعلن إضافة الأوراق المالية لـ”أرامكو”

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” هذا اليوم الأحد إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت “أرامكو” أعلنت أمس الجمعة، عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية التي بلغت 1.545 مليار سهم، مثلت نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

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وحددت أرامكو السعودية سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر، وسيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد.

بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.

وأشارت إلى أنه تم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 1,331,915 مكتتبا.

وسيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي) للمكتتبين الأفراد وسيتم تخصيص نسبة 90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.

وتمت عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات تم التفاوض عليها خارج السوق وتنفيذها وفقاً لإطار “الصفقات المتفاوض عليها في السوق المالية السعودية.

 

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