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فريق التحرير

9 يونيو 2024

الخارجية الألمانية: هناك أمل جديد لإنهاء حرب غزة

دوليات
الخارجية الألمانية: هناك أمل جديد لإنهاء حرب غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن هُناك أمل جديد لإنهاء الحرب في غزة، مُشيرة خلال تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأحد: “الأمر بيد حماس وعليها الموافقة على اقتراح اتفاق وقف إطلاق النا، إنه مطروح على الطاولة ويمكن أن يكون بداية النهاية للحرب”.

وأضافت بيربوك إنه بالنسبة لأسر الرهائن الأربعة كان التحرير بمثابة لحظة سعادة كادوا أن يفقدوا الرجاء فيها، وأضافت: “وبالنسبة لشعوب الشرق الأوسط تعتبر بصيص أمل لأن تكون هناك نهاية للمعاناة، ولأن يتم إطلاق سراح الرهائن الآخرين أيضا واحتضانهم من قبل أحبائهم”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت إنقاذ أربع رهائن إسرائيليين في “عملية نهارية خاصة ومعقدة” بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بعد 246 يوما في الأسر.

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